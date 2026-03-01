Размер шрифта
Эксперт раскрыл, что будет с ценами на газ при закрытии Ормузского пролива

Эксперт Юшков: цены на газ в мире взлетят при закрытии Ормузского пролива
Nicolas Economou/Reuters

Биржевые цены на газ в мире вырастут примерно в 1,5 раза и превысят $600 за тысячу кубометров в случае закрытия Ормузского пролива на фоне геополитической напряженности в Иране. Об этом РИА Новости заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Если будут попытки перекрыть Ормузский пролив, через который идет весь сжиженный природный газ из Катара, это 20% мирового экспорта СПГ, цены на газ в Европе и в Азии превысят, наверное, и $500, а может быть и $600 за тысячу кубометров», – сказал он.

Накануне глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выразил мнение, что стоимость нефти в скором времени может подняться на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Утром 28 февраля силы США и Израиля нанесли скоординированный удар по объектам на территории Ирана. В ответ Вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах.

Бригадный генерал Ибрагим Джабари заявил, что в Корпусе стражей исламской революции подтвердили закрытие Ормузского пролива после агрессии США и Израиля. Через него транспортируется около 17 млн баррелей нефти ежедневно, что составляет приблизительно 30% мирового потребления.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее на Западе сообщили, что КСИР закрыл Ормузский пролив.

 
