Овечкин обновил еще один рекорд в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил собственный рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству голов, благодаря которым в матчах сравнивался счет.

В ночь на 1 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:6. Овечкин в этой игре отметился дублем, забросив первую шайбу на 14-й минуте игры и сделав счет 1:1.

Таким образом, Овечкин в 153-й раз сравнял счет в матчах НХЛ, что стало обновлением его собственного рекорда.

Следующий матч «Вашингтон» с Овечкиным проведет 4 марта на домашнем стадионе с «Ютой Мамонт», стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки.