В Роскачестве объяснили, почему нельзя «троллить» мошенников

Роскачество: шутки с мошенниками могут привести к списанию денег
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Пытаться шутить или переигрывать мошенников опасно. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачество Сергей Кузьменко.

Он привел в пример распространенную схему «вангири». По словам эксперта, злоумышленники совершают короткие звонки с международных номеров и сразу сбрасывают вызов, рассчитывая на любопытство человека. При обратном звонке абонент попадает на платную линию, где его стараются удержать как можно дольше — с помощью оператора или робота на базе нейросети. Каждая минута такого разговора стоит денег.

Кузьменко пояснил, что в этом и состоит главная ловушка: даже если человек понимает, что общается с мошенником, и пытается пошутить или затянуть разговор, средства все равно списываются за каждую секунду соединения. По его словам, злоумышленникам выгодно, чтобы собеседник оставался на линии как можно дольше, независимо от содержания беседы.

Эксперт подчеркнул, что в подобных ситуациях лучше сразу положить трубку.

Он предупредил, что попытки провоцировать или высмеивать мошенника могут привести к дополнительным проблемам. В этом случае номер могут внести в базы для так называемого СМС-бомбинга — целенаправленной атаки, когда телефон регистрируют на десятках сайтов, от соцсетей до служб доставки. В итоге устройство начинает получать сотни уведомлений, среди которых могут быть опасные ссылки. В таком потоке легко перейти по одной из них и потерять личные данные или заразить телефон вирусом. Эксперт посоветовал не вступать в диалог, не пытаться перехитрить злоумышленников и не тратить время на разговор.

Ранее мошенники использовали схему с предложением доставки подарка на день рождения, выманивая коды из СМС.

 
