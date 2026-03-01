Зомби, спартанцы и супергерои: лучшие проекты Зака Снайдера

Размер шрифта
Одному из самых противоречивых голливудских режиссеров и продюсеров Заку Снайдеру исполнилось 60 лет. Он известен как автор мрачноватых фильмов по комиксам и картин о зомби-апокалипсисе, за что его принято либо очень любить, либо категорически ненавидеть.

Зак Снайдер родился 1 марта 1966 года в городе Грин-Бэй в штате Висконсин в США, а вырос в Коннектикуте. Заниматься искусством его с детства вдохновляла мать, преподаватель живописи и фотографии. Именно она купила сыну первую кинокамеру, на которую он снял любительский фильм об администрации школы, откуда его исключили.

Он учился в школе искусств в Пасадене в штате Калифорния, где его сокурсниками были режиссеры Майкл Бэй («Армагеддон», «Перл Харбор», «Трансформеры») и Тарсем Сингх («Клетка»). В начале карьеры Зак Снайдер снимал рекламные ролики и видеоклипы для многих известных исполнителей, среди которых были ZZ Top и Morrissey. Работая с музыкантами, он встретил вторую жену, музыкального продюсера Дебору Снайдер. Ранее он был женат на Дениз Вебер.

Первый полнометражный фильм — «Рассвет мертвецов» — он выпустил в 2004 году. Рассказываем о лучших фильмах, которые Зак Снайдер снял как режиссер или продюсер.

 
