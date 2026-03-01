Жена Кержакова рассказала, что едва избежала трагедии из-за глыбы льда

Евгения, жена бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, как с ним едва не случилась трагедия из-за упавшего с крыши льда.

«Интересная штука жизнь. У меня сегодня второй день рождения, видимо. Сегодня шли с Сашей и коляской мимо дома, и в 10 сантиметрах от меня упала огромная глыба льда с крыши дома. Доли секунды и 10 сантиметров. И это не сосулька, это здоровенная ледяная глыба», — написала она.

Летом 2022 года футболист женился на кинопродюсере Евгении Ледащевой, 29 декабря 2025 года Кержаков рассказал о рождении ребенка. От предыдущих браков и отношений у Кержакова есть трое детей: дочь Дарья от первого брака с Марией Головой, сын Игорь от гражданского брака с Екатериной Сафроновой и сын Артем от брака с Миланой Тюльпановой.

Александр Кержаков завершил профессиональную игровую карьеру и в последние годы работал тренером. Он является одним из самых известных российских футболистов своего поколения и бывшим рекордсменом по количеству голов в истории национальной сборной России, статус лучшего бомбардира он уступил в 2025 году Артему Дзюбе.

