Армия

Стало известно о возможном исчерпании запаса ракет у США и Израиля

Bloomberg: запасы ракет США и Израиля могут истощиться за несколько дней

Запасы ракет-перехватчиков США и Израиля могут истощиться за несколько дней, если Иран продолжит наносить удары с той же интенсивностью. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

В Bloomberg обратили внимание, что «типичная военная доктрина» предусматривает запуск двух или трех ракет по каждой воздушной цели, чтобы увеличить шансы на ее поражение. Однако у США, Израиля и арабских государств Персидского залива может не хватить запасов, чтобы противостоять обстрелам Ирана. Отмечается, что эти запасы, скорее всего, находятся на очень низком уровне после военного конфликта с Ираном в прошлом году.

«Большим поводом для волнения являются перехватчики ракет, особенно перехватчики баллистических ракет. Мы используем их быстрее, чем мы их производим», — сообщил собеседник агентства.

1 марта корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о новой волне ударов ракетами и беспилотниками по военным объектам Израиля и США, в том числе по 27 американским базам на Ближнем Востоке. В КСИР пообещали, что иранские вооруженные силы не позволят прекратиться звукам сирен тревоги «на окуппированных территориях и американских базах», назвав это «шагом мести».

Эти удары стали ответом Ирана на военную операцию США и Израиля «Эпическая ярость», в ходе которой 28 февраля были атакованы многие города Исламской Республики и ликвидирован верховный лидер страны Али Хаменеи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп сделал предупреждение Ирану.

 
