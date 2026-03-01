Размер шрифта
Депутат объяснил, можно ли оформить второй загранпаспорт при наличии действующего

Депутат Тарбаев: россияне могут иметь сразу два действующих загранпаспорта
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Россияне вправе одновременно иметь два заграничных паспорта — старого и нового образца. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

По его словам, законодательство позволяет гражданам РФ оформить сразу два загранпаспорта. В случае необходимости можно пользоваться одним документом и спокойно оформлять новый биометрический паспорт.

Депутат отметил, что биометрические паспорта удобнее и помогают быстрее проходить паспортный контроль, однако отказываться от документа старого образца не стоит. Он пояснил, что такой паспорт изготавливается быстрее и стоит дешевле. При этом граждане понимают, что не во всех странах принимают российские загранпаспорта без биометрии, а менять их нужно каждые пять лет.

Тарбаев добавил, что действующая система удобна для граждан, поскольку дает выбор по срокам изготовления, сроку действия и стоимости документа. Он напомнил о ситуации с мировыми перебоями в поставках чипов и подчеркнул, что даже при временных сложностях россияне могут получить заграничный паспорт РФ.

Ранее россиянам дали советы, как организовать путешествие большой компанией и не рассориться.

 
