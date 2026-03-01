В Дубае обломки ракеты упали на жилой район, где отдыхают туристы из России

Ракета упала на искусственный остров «Пальма Джумейра» в Дубае, произошел пожар

Обломки иранской ракеты упали на искусственный остров «Пальма Джумейра» в Дубае (ОАЭ), где отдыхают туристы из России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Она упала рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm, расположенным на искусственном острове «Пальма Джумейра», — говорится в публикации.

Столб дыма был виден за несколько километров. Очевидцы также сообщили о громких звуках.

Позже появился ролик с последствиями падения ракеты. У одного из корпусов здания началось возгорание.

До этого иранское агентство Fars заявило, что целью ракетного удара Ирана в Дубае стала штаб-квартира Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.