В Иране рассказали, был ли Тегеран готов к атакам США и Израиля

Спикер парламента Ирана: Тегеран был готов к атакам США, подготовил сценарии

Иран был готов к атакам США и Израиля, Тегераном были подготовлены все возможные сценарии. Об этом в эфире госТВ сообщил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, передает РИА Новости.

«Мы готовились ко всем возможным сценариям и даже (действия – ред.) после устранения верховного лидера спланированы», — отметил он .

Галибаф обвинил США и Израиль в том, что они перешли все красные линии.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

