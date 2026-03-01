Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Подмосковье ограничили продажу алкоголя во дворах

РИА Новости: спиртное во дворах Подмосковья будут продавать только 2 часа в день
Павел Бедняков/РИА Новости

С 1 марта продажу алкоголя в заведениях общепита во дворах Подмосковья ограничили двумя часами в сутки. Спиртное теперь можно реализовывать только с 13:00 до 15:00. Об этом РИА Новости сообщил председатель областной думы Игорь Брынцалов.

По его словам, ограничения коснулись объектов общественного питания, которые находятся в многоквартирных домах и имеют вход со стороны двора. В остальное время продажа алкоголя в таких заведениях полностью запрещена.

Брынцалов отметил, что новые правила затронут около 450 точек общепита по всей Московской области. Речь идет о заведениях, расположенных во дворах и доставлявших наибольшие неудобства жителям. По его оценке, значительная часть таких точек будет вынуждена изменить формат работы или закрыться.

С 1 марта ограничения ввели и в Курганской области, где продажа алкоголя сокращена до 10 часов в сутки. Также новые правила продажи алкоголя начали действовать в республике Алтай. Спиртные напитки в регионе нельзя купить по воскресеньям, в праздники и социально значимые дни. В перечень таких дат входят Новый год, Рождество, праздник весны и труда, День Победы, День защиты детей.

Ранее эксперт рассказал об отношении к алкоголю у разных поколений.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!