В Подмосковье ограничили продажу алкоголя во дворах

РИА Новости: спиртное во дворах Подмосковья будут продавать только 2 часа в день

С 1 марта продажу алкоголя в заведениях общепита во дворах Подмосковья ограничили двумя часами в сутки. Спиртное теперь можно реализовывать только с 13:00 до 15:00. Об этом РИА Новости сообщил председатель областной думы Игорь Брынцалов.

По его словам, ограничения коснулись объектов общественного питания, которые находятся в многоквартирных домах и имеют вход со стороны двора. В остальное время продажа алкоголя в таких заведениях полностью запрещена.

Брынцалов отметил, что новые правила затронут около 450 точек общепита по всей Московской области. Речь идет о заведениях, расположенных во дворах и доставлявших наибольшие неудобства жителям. По его оценке, значительная часть таких точек будет вынуждена изменить формат работы или закрыться.

С 1 марта ограничения ввели и в Курганской области, где продажа алкоголя сокращена до 10 часов в сутки. Также новые правила продажи алкоголя начали действовать в республике Алтай. Спиртные напитки в регионе нельзя купить по воскресеньям, в праздники и социально значимые дни. В перечень таких дат входят Новый год, Рождество, праздник весны и труда, День Победы, День защиты детей.

