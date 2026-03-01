Стало известно, когда могут избрать верховного лидера Ирана

Совет экспертов соберется в воскресенье, 1 марта и начнет работу по избранию нового верховного лидера Ирана. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в эфире IRIB.

«Согласно статье 111 конституции Ирана, в случае гибели верховного лидера совет экспертов должен в кратчайшее время избрать нового верховного лидера. Сегодня будет собран совет экспертов и начнет работу», — сказал он.

Власти Ирана объявили 40-дневный траур после гибели верховного лидера исламской Республики. Хаменеи погиб в своей резиденции утром 28 февраля, сообщило иранское гостелевидение.

До этого агентство Fars сообщало, что в результате ударов США и Израиля по Ирану погибли дочь, зять, внук и одна из невесток верховного лидера страны Али Хаменеи. На тот момент о гибели самого верховного еще не было известно.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

