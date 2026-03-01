Роналду получил травму в матче за «Аль-Наср»

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фейху».

Роналду начал встречу в стартовом составе, однако не смог доиграть ее до финального свистка. На 81-й минуте португалец был заменн из-за проблем с правой ногой. По ходу игры «Аль-Наср получил право на пенальти, однако Роналду не сумел реализовать 11-метровый удар.

Встреча завершилась победой «Аль-Насра» с результатом 3:1. Следующую игру клуб проведет 4 марта с «Аль-Васлом» , при этом неясно, сыграет ли Роналду.

В текущем сезоне 41-летний Роналду забил 20 мячей в 23 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

Ранее Роналду стал совладельцем испанского клуба.