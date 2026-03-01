В Чехии предупредили об опасности затягивания конфликта с Ираном

США и Израилю нельзя затягивать конфликт с Ираном, так как это может иметь «глобальные последствия» в плане экономики и миграции. Об этом в соцсети X написал председатель Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура.

«Важно, чтобы конфликт не затянулся, поскольку это может иметь глобальные последствия в плане экономики и миграции. Я надеюсь, что переговоры состоятся как можно скорее, в том числе в ООН. <…> Дело в том, что война – это не решение, потому что до сих пор ни в одной стране Ближнего Востока или Северной Африки, в дела которых вмешивались США и их союзники, не возникла нормальная демократия, а были только терроризм, убийства, продолжение войны и волна мигрантов в Европу», — подчеркнул он.

В то же время Окамура отметил, что если бы Иран получил оружие массового поражения, это стало бы «угрозой для всего мира», особенно это поставило бы под угрозу существование Израиля.

28 февраля США вместе с Израилем нанесли удары по Ирану, целью стало руководство страны. Президент США Дональд Трамп отметил, что причиной для проведения операции стал отказ иранских властей отступать от своих ядерных амбиций.

Иран ответил на атаку обстрелами Израиля и военных баз США на Ближнем Востоке. Затем Трамп сообщил об устранении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, что подтвердили и в Иране. Местное агентство IRNA сообщило, что президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции будут временно руководить страной. А Служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила о том, что Иран начинает «самую ожесточенную» наступательную операцию в истории армии Ирана.

Ранее в Совфеде призвали наращивать ядерные силы после атаки США на Иран.