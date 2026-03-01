Сенатор Грэм назвал «жалкой» позицию Европы по Ирану

Призывая продолжить переговоры по иранской ядерной программе, Европа «ведет себя жалко». Об этом в соцсети X написал сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм.

Сенатор прокомментировал совместное заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которые сказали, что их страны не участвовали в атаке на Иран, а также призвали к возобновлению переговоров по иранской ядерной программе.

«Печально видеть, как западные демократии теряют свою страсть к справедливости и понимание правильного и неправильного в зависимости того, насколько далеко от их берегов происходят какие-либо события. Все в Европе справедливо возмущены атакой России на Украину. Но когда дело доходит до многострадального народа Ирана, Европа ведет себя жалко», — отметил Грэм.

По его словам, иранский народ «не ошибается», когда требует «прекратить угнетение» со стороны режима в Тегеране. Грэм отметил, что президент Трамп услышал «мольбы» иранского народа и прислал им помощь. А европейские союзники же «по всей видимости, стали до смешного мягкими и утратили рвение противостоять злу», если только оно не стоит у них «на пороге», считает Грэм.

«Ошибка в вас самих, в отказе прийти на помощь иранскому народу, и, усугубляя ситуацию, вы предлагаете нам продолжить переговоры с религиозными нацистами. Это жалко. Как низко пала западная Европа», — подчеркнул сенатор.

28 февраля США вместе с Израилем атаковали Ирана. Президент США Дональд Трамп отметил, что терпение Штатов иссякло, так как Тегеран «отверг каждую возможность отказаться от своих ядерных амбиций». А министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что Иерусалим намерен «устранить угрозы для государства Израиль».

Иран в свою очередь ответил на атаку обстрелами Израиля и военных баз США на Ближнем Востоке. Затем Трамп заявил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, что затем подтвердили и в Иране. Агентство IRNA сообщило, что президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции будут временно руководить Ираном. А Служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила о начале «самой ожесточенной» наступательной операции в истории иранской армии.

Ранее в Чехии предупредили об опасности затягивания конфликта с Ираном.