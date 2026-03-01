Стало известно, кто временно возглавит Иран

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции временно возглавят страну после гибели верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

«Они возглавят Иран в переходный период после гибели верховного лидера», — говорится в публикации.

Агентство не уточнило, сколько времени продлится этот период и какими конкретно полномочиями будут наделены указанные лица.

До этого Иран официально подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи в результате операции США и Израиля. Объявлены 40 дней общенационального траура и семь выходных.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в КСИР объявили о начале «самой ожесточенной» операции после гибели Хаменеи