Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

«Это не лидерство»: в ООН поставили на место фон дер Ляйен после ее слов об Иране

Спецдокладчик ООН Альбанезе призвала фон дер Ляйен к ответу из-за Ирана
Yves Herman/Reuters

Спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе в соцсети Х призвала к ответу председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен после того, как она фактически поддержала военную операцию США и Израиля против Ирана.

Альбанезе обратила внимание, что говорить о ядерной безопасности, при этом поддерживая политику, ставящую под угрозу миллионы людей, — «это не лидерство, а эскалация».

«Пусть граждане ЕС увидят, что подписывается от их имени», — сказала дипломат.

Накануне фон дер Ляйен выступила с заявлением, фактически поддержав операцию США и Израиля в Иране. Она напомнила о санкциях, которые были введены против Тегерана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из-за ядерной программы Исламской Республики.

С комментарием по поводу событий на Ближнем Востоке выступила также глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, происходящее вызывает беспокойство, поскольку представляет угрозу глобального масштаба.

Иран потребовал от Совета безопасности ООН созвать экстренное заседание из-за действий Израиля и США, назвав обе страны «угрозой для всего мира».

Ранее лидеры ФРГ, Франции и Британии открестились от атаки на Иран.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!