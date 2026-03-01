«Это не лидерство»: в ООН поставили на место фон дер Ляйен после ее слов об Иране

Спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе в соцсети Х призвала к ответу председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен после того, как она фактически поддержала военную операцию США и Израиля против Ирана.

Альбанезе обратила внимание, что говорить о ядерной безопасности, при этом поддерживая политику, ставящую под угрозу миллионы людей, — «это не лидерство, а эскалация».

«Пусть граждане ЕС увидят, что подписывается от их имени», — сказала дипломат.

Накануне фон дер Ляйен выступила с заявлением, фактически поддержав операцию США и Израиля в Иране. Она напомнила о санкциях, которые были введены против Тегерана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из-за ядерной программы Исламской Республики.

С комментарием по поводу событий на Ближнем Востоке выступила также глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, происходящее вызывает беспокойство, поскольку представляет угрозу глобального масштаба.

Иран потребовал от Совета безопасности ООН созвать экстренное заседание из-за действий Израиля и США, назвав обе страны «угрозой для всего мира».

Ранее лидеры ФРГ, Франции и Британии открестились от атаки на Иран.