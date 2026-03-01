Размер шрифта
Екатеринбуржец попал в реанимацию, собирая разбросанный догхантерами крысиный яд

В Екатеринбурге мужчина спасал собак оот догхантеров и оказался в реанимации
Илья Питалев/РИА Новости

Екатеринбуржец попал в реанимацию после уборки яда, разбросанного догхантерами лица, которые по собственной инициативе занимаются отравлением собак. Об этом Telegram-каналу Ural Mash рассказала жена пострадавшего.

Вдвоем они нашли отраву, которая прожгла перчатки, рядом с детским садиком на Белинского. Супруги надышались парами, но на мужчину это подействовало сильнее — через полтора часа у него начались судороги.

С отравлением химическими веществами добровольца экстренно госпитализировали. Сейчас пострадавший в реанимации, у него повреждены легкие, печень и почки.

Женщина жалуется на кашель и першение в горле. У других волонтеров, занимавшихся уборкой наблюдаются похожие симптомы.

В первый раз жители ЖК «Clever park» обнаружили неизвестный яд в декабре, тогда пострадали шестеро собак, четырех из которых не удалось спасти. После инцидента опасные химикаты стали встречаться по всему городу.

Пока в полиции рассматривают заявление, местные жители решили вычислить живодеров самостоятельно. Уже известно об 11 летальных случаях с собаками. Уральцы опасаются за своих питомцев и маленьких детей.

Ранее в Госдуме призвали назначить в регионах инспекторов для борьбы с догхантерами.

 
