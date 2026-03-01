Екатеринбуржец попал в реанимацию, собирая разбросанный догхантерами крысиный яд

Екатеринбуржец попал в реанимацию после уборки яда, разбросанного догхантерами лица, которые по собственной инициативе занимаются отравлением собак. Об этом Telegram-каналу Ural Mash рассказала жена пострадавшего.
Вдвоем они нашли отраву, которая прожгла перчатки, рядом с детским садиком на Белинского. Супруги надышались парами, но на мужчину это подействовало сильнее — через полтора часа у него начались судороги.
С отравлением химическими веществами добровольца экстренно госпитализировали. Сейчас пострадавший в реанимации, у него повреждены легкие, печень и почки.
Женщина жалуется на кашель и першение в горле. У других волонтеров, занимавшихся уборкой наблюдаются похожие симптомы.
В первый раз жители ЖК «Clever park» обнаружили неизвестный яд в декабре, тогда пострадали шестеро собак, четырех из которых не удалось спасти. После инцидента опасные химикаты стали встречаться по всему городу.
Пока в полиции рассматривают заявление, местные жители решили вычислить живодеров самостоятельно. Уже известно об 11 летальных случаях с собаками. Уральцы опасаются за своих питомцев и маленьких детей.
Ранее в Госдуме призвали назначить в регионах инспекторов для борьбы с догхантерами.