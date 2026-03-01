Размер шрифта
Армия

Ликвидацию дрона возле башни Бурдж-Халифа сняли на видео

Перехват иранского беспилотника рядом с Бурдж-Халифой в Дубае сняли на видео

Беспилотник иранских войск сбили рядом с башней Бурдж-Халифа в Дубае. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.

«Иранский БПЛА сбили рядом с башней Бурдж-Халифа в Дубае — момент попал на видео», — сказано в посте.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость», ударив по городам Исламской Республики. В ответ Иран атаковал ракетами и беспилотниками американские авиабазы на Ближнем Востоке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным правительства страны, также были атакованы гражданские объекты, в частности, иранский БПЛА ударил по аэропорту Дубая.

В связи с атаками Ирана власти ОАЭ и Саудовской Аравии приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для полетов гражданских воздушных судов.

Как сообщал 1 марта Telegram-канал Mash, обломки иранской ракеты упали на искусственный остров «Пальма Джумейра» в Дубае, где отдыхают туристы из России. Столб дыма был виден за несколько километров. Очевидцы также сообщили о громких звуках. Позже появился ролик с последствиями падения ракеты. У одного из корпусов здания началось возгорание.

Иранское агентство Fars заявило, что целью ракетного удара Ирана в Дубае стала штаб-квартира Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.

 
