Минск приостановил работу над интеграцией с Россией до решения проблем нефти

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Белоруссия не видит смысла продолжать работу с Россией над «дорожными картами» по углублению интеграции, пока не будут решены вопросы с поставками нефти в республику. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Давайте… решим вопрос с нефтяными поставками, а потому уже будем дальше думать» — заключил Макей.

Ранее Макей сообщил, что республика за 2019 год потеряла больше $2 млрд из-за российских нефтяных ограничений и поставок «грязной нефти».

В настоящее время Белоруссия активно ищет партнеров для замещения поставок российской нефти, так как Минск и Москва не могут договориться о долгосрочных поставках нефти в республику.

В конце 2019 года правительства России и Белоруссии создали рабочую группу по выработке предложений для программы углубления интеграции. Сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект соответствующих отраслевых «дорожных карт». По итогам переговоров в декабре президентов двух стран, финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов — в сфере нефти, газа и налогов. При этом, вопрос подписания программы по углублению интеграции Минском и Москвой до сих пор остается открытым.

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