Правительство России создало комиссию по повышению устойчивости экономики

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Кабмин России создал комиссию по повышению устойчивости экономики страны, сообщает пресс-служба правительства.

Утвержден состав комиссии. Ее возглавит первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Комиссия будет координировать деятельность органов исполнительной власти и их взаимодействие с общественными организациями и предпринимательскими кругами на мероприятиях по повышению устойчивости российской экономики.

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