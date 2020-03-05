Путин: Россия дорожит отношениями с Турцией

Президент России Владимир во время встречи с турецким коллегой Тайпом Эрдоганом заявил, что Москва дорожит отношениями с Анкарой, цитирует РИА «Новости».

По его словам, российская сторона дорожит отношениями с Турцией. Он отметил, что нужно обсуждать возникающие вопросы, чтобы они не разрушали отношения, к которым Россия и Турция относятся очень внимательно.

Эрдоган добавил, что основная задача на данный момент — развивать отношения двух государств. По его мнению, пока стороны преуспевают в этом деле.

5 марта Эрдоган с турецкой делегацией прибыл в Москву. Он проводит переговоры с Путиным.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Эрдогана.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эрдоган прибыл в Москву на встречу с Путиным

— В Кремле назвали цель переговоров Путина и Эрдогана

— Лавров прокомментировал будущую встречу Путина и Эрдогана