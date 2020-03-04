Зеленский предложил назначить министром обороны Украины генерала Тарана
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром обороны генерала Андрея Тарана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт парламента страны.
Таран ранее возглавлял представительство Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе.
«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины, Верховная Рада Украины постановляет: назначить Тарана Андрея Васильевича на должность министра обороны Украины», — говорится в проекте постановления.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Парламент одобрил его решение. При увольнее премьера в отставку уходит также все правительство, которое будет исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Рада выбрала Шмыгаля новым премьером Украины
— Зеленский потребовал от нового правительства «сделать невозможное»