Эксперт: судя по поступившим в Думу поправкам, президент услышал людей

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова считает, что глава государства откликнулся на чаяния людей, судя по набору поправок к Конституции, который он внес на рассмотрение Госдумы.

«Поправка о федеральных территориях исключительно важна и касается решительно всех регионов нашего государства. Это принципиально важный момент, который утверждает абсолютную неделимость и неотчуждаемость любой части территории России.

Это один из основополагающих вопросов, касающихся суверенитета территории страны и идентичности России, который нужно закрепить сейчас, чтобы в будущем ни у кого не возникало соблазна это даже обсуждать», — заявила Федорова в интервью «Газете.Ru» во вторник.

Другие поправки, в ее представлении, можно оценивать по-разному, констатировала эксперт.

«У всех людей свое мнение, но, безусловно, Путин откликнулся на запросы общества», — уверена Федорова.

«Поправок поступило очень много — несколько сот, они были соответствующим образом обработаны. То есть, можно констатировать, что голос общества прозвучал. Наиболее резонансные пожелания были удовлетворены. Это была общественная дискуссия», — резюмировала она.