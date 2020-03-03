Путин рассказал, для чего нужна несистемная оппозиция

Российский президент Владимир Путин рассказал в интервью в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину», для чего нужна несистемная оппозиция.

По его словам, она вносит в жизнь положительный вклад, поскольку в любой стране существует часть общества, не согласная с действующей властью.

«Они [представители несистемной оппозиции] очень нужны: они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее», — сказал Путин.

«Дай ей [несистемной оппозиции] бог здоровья!» — добавил он.

Президент отметил, что люди, которые «доводят до революции», как правило, не задерживаются во власти. Однако вспомнил большевиков, которые стали исключением. При этом, по словам Путина, потом и «сами развалились, и страну за собой утащили».