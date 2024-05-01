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В Курской области сбили украинский БПЛА

Старовойт: БПЛА самолетного типа сбили над Курской областью

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовой заявил, что украинский беспилотник самолетного типа сбит над Обоянским районом. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

Он подчеркнул, что над районом был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

Также губернатор выразил благодарности бойцам средств противовоздушной обороны (ПВО).

До этого выступил губернатор региона Роман Старовойт заявил, что жителей Курской области призвали быть бдительными из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом Старовойт уточнил, что прогнозируется возможная атака именно беспилотника, а не запуск ракет в сторону российского приграничного региона.

Курская область, граничащая с Украиной, регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны украинских военных. 28 апреля ВСУ в течение дня атаковали населенные пункты в пяти районах региона.

В марте украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, после чего на территории общественного здания начался пожар.

Ранее в приграничных районах Курской области произошла артиллерийская дуэль.

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