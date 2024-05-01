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Премьер Армении рассказал об опасности недемилитации границы

Пашинян: неделимитированная граница может предоставить Баку поводы для эскалации

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что неделимитированная граница у четырех сел может предоставить Азербайджану больше поводов и возможностей для эскалации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, процесс делимитации с Грузией длился приблизительно 20 лет, а с Азербайджаном он должен быть ускорен, ведь отсутствие делимитации может стать причиной конфликта.

Пашинян сообщил, что на делимитированных участках будут размещены пограничные войска.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Алма-Ате будет способствовать скорейшему установлению мира на Южном Кавказе.

Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что после 30-летнего противостояния Азербайджан и Армения ясно понимают, что желают мира на Южном Кавказе.

Он отметил, что двум странам не нужны посредники в мирном урегулировании, которые вмешиваются в дела Баку и Еревана ради достижения своих политических и экономических целей.

Ранее Пашинян заявил об одиночестве Армении по вопросу Карабаха.

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