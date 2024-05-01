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США дали сотрудничающим с «Победой» компаниям время на прекращение связей

Минфин США: на прекращение отношений с авиакомпанией «Победа» дан срок до 30 июля

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РИА «Новости»

На прекращение отношений с российской авиакомпанией-лоукостером «Победа», против которой были введены санкции, дан срок до 30 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства финансов Соединенных Штатов.

Отмечается, что поставки товаров и услуг авиакомпании «Победа» окончательно запрещены 30 июня, а платежи можно будет проводить до 30 июля.

До этого министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против авиакомпании-лоукостера «Победа».

В целом, санкции вводят запрет на взаимодействие с «Победой» для американских граждан и бизнеса, а также предусматривает блокировку средств и активов компании на территории Соединенных Штатов.

Накануне министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против десятков компаний из России, а также 250 физических лиц.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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