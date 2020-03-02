Путин поручил подготовить проект о контроле за грамотностью чиновников и россиян
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Российский президент Владимир Путин поручил правительству России разработать и внести в парламент проект закона, который будет контролировать соблюдения россиянами и чиновниками норм русского языка. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Кремля.
Предполагается, что этот проект закона усовершенствует механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного языка в РФ.
Путин назначил ответственными за поручение премьера Михаила Мишустина и своего советника Владимира Толстого.
Данное поручение должно быть выполнено до 15 сентября 2020 года.
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