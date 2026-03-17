Стубб пояснил, почему НАТО не хочет помогать Трампу с Ормузским проливом

Сдержанная реакция стран НАТО на просьбу президента США Дональда Трампа о содействии в разблокировании судоходства в Ормузском проливе связана с отсутствием предварительных консультаций со стороны Вашингтона. Об этом в интервью финскому изданию Yle заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Если партнеров не информируют заранее и не предупреждают о предстоящих событиях, подход будет другим», — отметил финский политик, подчеркнув, что союзники США ждут более тесного взаимодействия при подготовке подобных инициатив.

Кроме того, по словам Стубба, у Финляндии нет необходимых ресурсов для участия в операции на Ближнем Востоке — у Хельсинки нет техники, которую можно было бы направить в Ормузский пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее Трамп отчитал страны НАТО за отказ помочь с Ираном.

 
