МИД Ирана: у США не было права подписывать соглашение с «Талибаном»**
Соединенные Штаты не имели права подписывать соглашение с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России)*, заявляет министерство иностранных дел (МИД) Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст заявления.
У США нет правового основания для заключения мирного договора с талибами* и определения задач на будущее Афганистана, говорится в заявлении. Отмечается, что Иран рассматривает действия Соединенных Штатов как попытку узаконить присутствие своих войск в Афганистане.
В соответствии с позицией Ирана, мирные договоренности могут быть достигнуты исключительно путем межафганских переговоров.
Ранее США и «Талибан» (организация запрещена в России)* подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут Афганистан за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей.
*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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