Несколько человек пострадали в драке фанатов на станции «Маяковская»

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Болельщики сборной России на отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Кипра... Болельщики сборной России на отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Кипра...
Болельщики сборной России на отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Кипра...
Александр Вильф/РИА «Новости»

В Москве на станции метро «Маяковская» несколько человек пострадали в результате драки между футбольными фанатами «Спартака» и «Динамо», передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что несколько сот болельщиков «Спартака» собрались на станции «Маяковская», чтобы пройти шествием к стадиону «ВТБ-Арена». На платформе они столкнулись с фанатами «Динамо».

В драке несколько человек получили травмы и не смогли самостоятельно выйти из метро. Потасовка переместилась на улицу.

Полиция задержала нескольких человек.

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