Несколько человек пострадали в драке фанатов на станции «Маяковская»
В Москве на станции метро «Маяковская» несколько человек пострадали в результате драки между футбольными фанатами «Спартака» и «Динамо», передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что несколько сот болельщиков «Спартака» собрались на станции «Маяковская», чтобы пройти шествием к стадиону «ВТБ-Арена». На платформе они столкнулись с фанатами «Динамо».
В драке несколько человек получили травмы и не смогли самостоятельно выйти из метро. Потасовка переместилась на улицу.
Полиция задержала нескольких человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Смерть после хет-трика: футболисту проломили череп в драке
— Футболист дважды ударил арбитра по лицу и был арестован после игры
— Зрители устроили драку перед матчем Хачанова и Кирьоса на Australian Open