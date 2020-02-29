Несколько человек пострадали в драке фанатов на станции «Маяковская»

В Москве на станции метро «Маяковская» несколько человек пострадали в результате драки между футбольными фанатами «Спартака» и «Динамо», передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что несколько сот болельщиков «Спартака» собрались на станции «Маяковская», чтобы пройти шествием к стадиону «ВТБ-Арена». На платформе они столкнулись с фанатами «Динамо».

В драке несколько человек получили травмы и не смогли самостоятельно выйти из метро. Потасовка переместилась на улицу.

Полиция задержала нескольких человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Смерть после хет-трика: футболисту проломили череп в драке

— Футболист дважды ударил арбитра по лицу и был арестован после игры

— Зрители устроили драку перед матчем Хачанова и Кирьоса на Australian Open