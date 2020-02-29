США и «Талибан*» подписали мирное соглашение
В Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (организация запрещена в России)мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами, передает ТАСС.
После подписания документа Халилзад и Барадар обменялись рукопожатиями.
Также Reuters со ссылкой на соответствующий документ сообщает, что США намерены снять санкции с движения к августу 2020 года.
*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Помпео будет присутствовать при подписании соглашения Трампа с талибами*
— Анкара поддерживает подписание соглашения США с талибами*