Косачев призвал перестать поддерживать «партию войны» на Украине

Глава международного комитета Совета федераций Константин Косачев заявил, что на сложные отношения России и Украины влияют внешние факторы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда президент США говорит, что Россия и Украина «должны поладить друг с другом», он вряд ли лукавит», — сказал Косачев.

Он пояснил, что для американского лидера украинская тема не является первостепенной, его гораздо больше волнуют Китай или Иран.

Тем не менее, считает член Совфеда, разрешение конфликта на Украине развязало бы руки Трампу и «сняло остроту с украинско-российских досье его обвинителей».

Косачев отметил, что почти все трудности в отношениях между российским и украинским государствами инспирированы извне, их можно будет преодолеть лишь в том случае, если внешний фактор будет стремиться к поиску путей сближения.

«Проще говоря: перестаньте поддерживать «партию войны» на Украине, и конфликт сам прекратится», — резюмировал сенатор.

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