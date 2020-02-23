В ГД ответили на слова Трампа о мире России и Украины

В Госдуме прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа, который высказал желание о нормализации российско-украинских отношений. Об этом сообщает RT.

Депутат от Крыма Руслан Бальбек отметил, что такие слова «приятно слышать» от американского лидера.

Он также выразил надежду на то, то заявление главы Белого дома не будут подвергаться жесткой критике, а наоборот прислушаются и позволят России и Украине самостоятельно наладить «процесс потепления, без вмешательства извне».

«Мы не подвергали оскорблениям ее (украинскую. — примечание «Газеты.Ru») народ и культуру, мы всегда говорили, что наши страны братские», — подчеркнул Бальбек.

Депутат также призвал украинские власти «разобрать по кирпичикам» стену между странами.

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