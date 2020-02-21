Зеленский созвонился с оставленной в Ухане из-за собаки украинкой
Украинский президент Владимир Зеленский позвонил жительнице страны Анастасии Зинченко, которая была вынуждена остаться в китайском Ухане из-за своей собаки. Об этом сообщило украинское издание «Бизнес медиа».
Стоит отметить, что президент решил, что должен лично пообщаться с украинкой. Во время разговора он рассказал, что лишь недавно узнал о том, что жительница страны осталась в Китае. Он пообещал взять ситуацию под личный контроль.
В свою очередь, Зинченко выразила надежду, что скоро она и ее собака вернутся на родину. Президент заверил девушку, что уже готовится процесс ее эвакуации на Украину.
Ранее стало известно, что девушке отказали в эвакуации из Уханя из-за документов на ее собаку.
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