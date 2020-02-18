Неприкосновенность экс-президентов хотят закрепить в Конституции РФ

В основном законе государства может появиться часть о неприкосновенности бывших президентов России. С такой инициативой выступила рабочая группа по подготовке предположений по изменению КРФ, передает РИА «Новости».

На данный момент о неприкосновенности бывших глав страны говорится в федеральном законе. Однако в рабочей группе считают, что этот пункт должен быть прописан и в Конституции.

Сопредседателя рабочей группы Павел Крашенинников рассказал, что эта поправка существует.

«Президент РФ, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью», — подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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