Неприкосновенность экс-президентов хотят закрепить в Конституции РФ
В основном законе государства может появиться часть о неприкосновенности бывших президентов России. С такой инициативой выступила рабочая группа по подготовке предположений по изменению КРФ, передает РИА «Новости».
На данный момент о неприкосновенности бывших глав страны говорится в федеральном законе. Однако в рабочей группе считают, что этот пункт должен быть прописан и в Конституции.
Сопредседателя рабочей группы Павел Крашенинников рассказал, что эта поправка существует.
«Президент РФ, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью», — подчеркнул он.
Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.
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