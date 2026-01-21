Аферисты выманили у российского подростка украшения на миллион рублей

В Подмосковье 16-летний подросток доверился аферистам и отдал им ювелирные украшения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что юноше позвонили якобы из службы доставки и выманили у него код из СМС. Затем с ним связались неизвестные, представившиеся «сотрудниками Росфиннадзора» — подросток перешел по ссылке из сообщения преступников и увидел в личном кабинете «Госуслуг» оформленную от его имени доверенность на неизвестного.

Под предлогом «аннулирования» этой доверенности аферисты сказали юноше «оформить декларацию» на предметы роскоши. Мошенники потребовали у него передать находившиеся дома ювелирные украшения — молодой человек последовал инструкциям.

Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. Узнав о случившемся, 42-летняя мать подростка обратилась в полицию.

Правоохранители по подозрению в причастности к преступлению задержали 18-летнего жителя Саратова — он признал свою вину. У молодого человека изъяли часть украденного, а еще часть он успел сдать в ломбард. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Фигуранта заключили под стражу.

