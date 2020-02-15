Лавров и Столтенберг переговорили на полях Мюнхенской конференции
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг переговорили на кулуарах Мюнхенской конференции по безпасности. Об этом сообщает РИА «Новости».
При встрече генсек пожал руку Лаврову и сказал, что рад его видеть.
В дальнейшем переговоры проходили за закрытыми дверями.
Глава МИД РФ принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая продлится до 16 февраля.
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