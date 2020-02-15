Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе»
Украина официально отказалась от предложенного в Мюнхене плана по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на комментарий украинского министерства иностранных дел.
В МИД Украины заявили, что не считают документ «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе...» официальным. Данное предложение является частной инициативой неравнодушных политиков и экспертов, подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в министерстве отметили несоответствие предложенных тезисов официальной позиции Украины.
Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
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