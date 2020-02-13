В ГД ответили на слова Зеленского о «городе-саде» для крымчан

В Госдуме ответили на предложение президента Украины Владимира Зеленского построить «город-сад» для крымчан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат от Крыма Руслан Бальбек отметил, что таким обещаниям украинского лидера никто не поверит.

По его мнению, поселение будет построено с целью «выманить с полуострова людей, а потом выкручивать им руки в застенках СБУ».

«Если Зеленский думает, что его идея из разряда «ловля на блесну», то он ошибся - крымчан вряд ли удивит украинская инфраструктура», — добавил Бальбек.

Он подчеркнул, что украинские власти продемонстрировали свое отношение к жителям Крыма водной, продуктовой и энергетической блокадами.

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