Путин: день голосования по поправкам в Конституцию станет выходным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что день голосования по поправкам в Конституцию станет выходным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, голосование будет в будний день.

Президент отметил, что в ближайшее время подпишет распоряжение, о подготовке общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Ранее президент внес в Государственную думу законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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