Азербайджан потребовал объяснений от посла Ирана в связи с падением БПЛА в стране

МИД Азербайджана вызвал посла Ирана в связи с падением дронов в Нахичевани
Petrov Sergey/Global Look Press

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Ирана Моджтаба Дермичилу в связи с падением беспилотников в Нахичевани. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что несколько иранских беспилотников упали на территории Нахичеванской автономной республики, которая расположена недалеко от границ с Ираном, Турцией и Арменией.

«Иранской стороне будет выражен решительный протест, и будет представлена соответствующая нота протеста», — заявили в МИД Азербайджана.

По данным министерства, один иранский беспилотник врезался в здание терминала аэропорта, а другой упал рядом со зданием школы в селе Шекарабад.

В МИД решительно осудили атаки беспилотников, совершенные с территории Ирана, в результате которых было повреждено здание воздушной гавани и пострадали двое человек.

В Баку подчеркнули, что эта атака противоречит нормам и принципам международного права и способствует усилению напряженности в регионе.

Азербайджанские власти также потребовали от иранской стороны в кратчайшие сроки предоставить разъяснения произошедшего и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, в противном случае будут приняты ответные меры.

Ранее президент Азербайджана посетил посольство Ирана и выразил соболезнования.

 
