В ООН утвердили итоги берлинской конференции по Ливии
Совет Безопасности принял резолюцию, которая закрепляет итоги берлинской конференции по Ливии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что резолюцию поддержали 14 стран, при этом Россия воздержалась при голосовании. В тексте документа сказано, что Совбез ООН подтверждает необходимость прекращения огня в Ливии при первой же возможности без каких-либо предварительных условий.
Кроме того, согласно документу, СБ снова подтверждает, что выступает в поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности, а также национального единства Ливии.
19 января в Берлине состоялась международная конференция по Ливии с участием России, Соединенных Штатов, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главный итог конференции — призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство не вмешиваться в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений враждующим сторонам. Участники встречи также предложили создать комитет, который будет контролировать выполнение договоренности о прекращении огня.
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