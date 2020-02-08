В Праге планируют переименовать площадь перед посольством РФ в честь Немцова

Власти Праги рассматривают возможность переименования площади «Под каштанами» перед посольством России в честь умершего политика Бориса Немцова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на приматора чешской столицы Зденека Грижбу.

Он отметил, что голосование по данному поводу состоится 24 февраля.

В будущем также аллее в парке Stromovka могут дать имя Анны Политковской.

По словам Грижба, администрация города желает открыть мемориальную дочку до годовщины убийства Немцова. На церемонии может присутствовать дочь умершего.

Также приматор добавил, что под петицией о переименовании поставили подписи 4,5 тыс. жителей Праги.

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