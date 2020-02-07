Лавров оценил шансы Мексики на вступление в СБ ООН

Ничто не мешает Мексике стать непостоянным членом Совета безопасности (СБ) ООН на 2020-2021 годы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мексика является одной из ведущих стран региона и имеет безупречную репутацию по взаимодействию в решении международных проблем, пояснил Лавров.

Глава российского МИД отметил репутацию Мексики в сферах нераспространения ядерного оружия и обеспечения стратегической стабильности, а также уважение к принципам устава ООН.

По мнению министра, ничто не мешает принятию резолюции о членстве Мексики в Совбезе ООН. Лавров также выразил надежду на тесное сотрудничество России и Мексики в ООН.

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