МИД РФ констатировал продолжающуюся деградацию ситуации с невыдачей виз США

В российском МИД заявили, что ситуация с невыдачей официальным лицам американской визы не улучшается, а продолжает деградировать и становиться абсурдной.

Ведомство отметило, что уже много раз направляло призывы и обращения с просьбой устранить препятствие для получения визы. В МИД считают, что это преднамеренная линия американской стороны. Такими действия власти Штатов показывают готовность грубо нарушать международные обязательства.

«Визовые отказы со стороны американских властей приобретают массовый характер», — добавили в МИД.

По данным ведомства, отказы от предоставления виз дипломатам продолжаются. В частности, сотрудники МИД не могут из-за этого отправиться на работу в штаб-квартиру ООН. Из-за этого срываются важные переговоры и невозможна полноценная работа ООН.

«Ситуация доведена до абсурда – визы не получают руководители и эксперты наших ведомств», — продолжили в ведомстве.

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