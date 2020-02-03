В Австрии отметили важность диалога между Россией и Европой

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что необходимо продолжать диалог между Россией и Европой. Об этом пишут «Известия».

Она отметила, что при общении главой МИД России Сергеем Лавровым, у нее всегда присутствовало ощущение диалога.

«Как раз его не хватает США и Европе, которые фактически повторяют одно и то же снова и снова», — сказала Кнайсль.

Она добавила, что сама была членом федерального правительства Австрии, которое называло Россию партнером.

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