В Австрии отметили важность диалога между Россией и Европой
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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что необходимо продолжать диалог между Россией и Европой. Об этом пишут «Известия».
Она отметила, что при общении главой МИД России Сергеем Лавровым, у нее всегда присутствовало ощущение диалога.
«Как раз его не хватает США и Европе, которые фактически повторяют одно и то же снова и снова», — сказала Кнайсль.
Она добавила, что сама была членом федерального правительства Австрии, которое называло Россию партнером.
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