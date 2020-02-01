В России приостанавливают выдачу рабочих виз гражданам Китая

МИД России поручено временно остановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китай из-за вспышки нового типа коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение кабмина.

Кроме того, Россия приостанавливает безвизовые туристические поездки в КНР, которые предусмотрены Соглашением между странами о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года.

Подчеркивается, что данные меры носят исключительно временный характер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, коронавирусом нового типа заражены более 11 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 272 — вылечились.

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