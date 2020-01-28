Куратором Крыма в правительстве станет Марат Хуснуллин
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что куратором региона в правительстве России станет зампред Марат Хуснуллин. Об этом пишет ТАСС.
Он пояснил, что решение о назначении Хуснуллина на пост было принято в ходе общения с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Аксенов отметил, что больших изменений в программе его предшественника не ожидается.
Он также добавил, что в ближайшее время состоится рабочая встреча, в ходе которой будут подробно распланированы дальнейшие действия.
До этого контроль за программами развития Крыма и Севастополя осуществлял экс-вице-премьер Дмитрий Козак.