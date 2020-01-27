NYT: Болтон раскрыл позицию Трампа по военной помощи Украине в своих мемуарах

В новой книге экс-советника американского президента Джона Болтона подробно рассказывается о позиции лидера Дональда Трампа по украинской военной помощи. Эту информацию опубликовала газета New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что печатные экземпляры книги до ее выхода получили его соратники, некоторые из которых поговорили с изданием.

В мемуарах Болтон написал, что Трамп в августе 2019 года желал продолжать не выдавать деньги украинской стороне на военные нужны. «Заморозка» $391 млн помощи Украине должна была действовать до тех пор, пока официальные лица не передали бы материалы по «российскому расследованию», связанному с его будущими оппонентами на выборах Джо Байденом и сторонниками Хилари Клинтон на Украине.

«Заявление президента, описанное Болтоном, может подорвать ключевой элемент защиты Трампа от импичмента», — сказал источник.

Также в книге обрисовывается общих чертах потенциальные показания бывшего советника по национальной безопасности, если бы его вызвали в качестве свидетеля на слушание по импичменту президента.

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